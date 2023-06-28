Финалист Лиги чемпионов готов выложить крупную сумму за трансфер вратаря сборной Украины — СМИ 28 июня, 19:51 Анатолий Трубин может перейти в топ-клуб (Фото:ФК Шахтёр)

Миланский Интер намерен приобрести голкипера сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолия Трубина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, Интер рассматривает Трубина как замену основному голкиперу команды Андре Онана, который может перейти в Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что у Трубина еще есть год контракта с Шахтером, но вратарь не планирует продлевать соглашение с донецким клубом и хочет попробовать свои силы в топ-чемпионате Европы.

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По данным другого итальянское издание Tuttomercato, Интер готов выложить за украинского вратаря от 15 до 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины и Реала Андрей Лунин решил продолжить выступать за мадридский клуб.