Определились финалисты Кубка Италии по футболу — видео

28 апреля, 10:21
Поделиться:
Фиорентина впервые за девять лет пробилась в финал Кубка Италии. (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Фиорентина впервые за девять лет пробилась в финал Кубка Италии. (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

В Италии состоялись ответные матчи полуфинала Кубка страны по футболу.

Фиорентина дома сыграла вничью 0:0 с Кремонезе, но этого хватило «фиалкам» для выхода в финал. В решающем матче Фиорентина встретится с Интером, который в двухматчевом противостоянии одолел Ювентус.

Видео дня

Читайте также:
Итальянскому топ-клубу грозит исключение из еврокубков из-за финансовых махинаций — СМИ

Фиорентина впервые за девять лет вышла в финал Кубка Италии. Интер — действующий обладатель титула.

Финал Кубка Италии состоится 24 мая на Стадио Олимпико в Риме

Фиорентина* - Кремонезе 0:0 (первый матч — 2:0)

Интер* — Ювентус 1:0 (первый матч — 1:1)
Гол: Димарко, 15

Ранее сообщалось, что Интер вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где его соперником будет Милан.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фиорентина ФК Ювентус ФК Интер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X