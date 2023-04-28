Определились финалисты Кубка Италии по футболу — видео 28 апреля, 10:21 Фиорентина впервые за девять лет пробилась в финал Кубка Италии. (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

В Италии состоялись ответные матчи полуфинала Кубка страны по футболу.

Фиорентина дома сыграла вничью 0:0 с Кремонезе, но этого хватило «фиалкам» для выхода в финал. В решающем матче Фиорентина встретится с Интером, который в двухматчевом противостоянии одолел Ювентус.

Видео дня

Фиорентина впервые за девять лет вышла в финал Кубка Италии. Интер — действующий обладатель титула.

Финал Кубка Италии состоится 24 мая на Стадио Олимпико в Риме



Фиорентина* - Кремонезе 0:0 (первый матч — 2:0)

Интер* — Ювентус 1:0 (первый матч — 1:1)

Гол: Димарко, 15

Ранее сообщалось, что Интер вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где его соперником будет Милан.