Определились финалисты Кубка Италии по футболу — видео
Фиорентина впервые за девять лет пробилась в финал Кубка Италии. (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
В Италии состоялись ответные матчи полуфинала Кубка страны по футболу.
Фиорентина дома сыграла вничью 0:0 с Кремонезе, но этого хватило «фиалкам» для выхода в финал. В решающем матче Фиорентина встретится с Интером, который в двухматчевом противостоянии одолел Ювентус.
Фиорентина впервые за девять лет вышла в финал Кубка Италии. Интер — действующий обладатель титула.
Финал Кубка Италии состоится 24 мая на Стадио Олимпико в Риме
Фиорентина* - Кремонезе 0:0 (первый матч — 2:0)
Интер* — Ювентус 1:0 (первый матч — 1:1)
Гол: Димарко, 15
Ранее сообщалось, что Интер вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где его соперником будет Милан.