Новый клуб Лео Месси продолжил свою безвыигрышную серию — видео 16 июля, 09:34 Интер Майами (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Интер Майами, который недавно объявил о переходе Лионеля Месси, разгромно уступил Сент-Луису (0:3) в 24 туре МЛС.

После первого тайма хозяева вели в счете 2:0, а во втором довели его до разгромного — 3:0.

Отметим, что украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов отыграл полный матч.

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Игрок сборной Украины получил оценку 6,3 от портала WhoScore.

Интересно, что проигрыш в матче против Сент-Луиса продлил безвыигрышную серию американского клуба, которая уже насчитывает 11 матчей подряд. Месси пока не дебютировал за новую номанду.

Интер Майами занимает последнее 15 место в турнирной таблице МЛС, имея в активе 18 очков.

Ранее Месси рассказал, для чего перешел в Интер Майами.