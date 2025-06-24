Интер Майами и Палмейрас вышли в плей-офф клубного ЧМ-2025 после ничьей, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов — видео
Интер Майами сыграет с ПСЖ в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялись поединки третьего тура группового этапа в квартете А.
Интер Майами и Палмейрас, которые набрали по четыре очка в первых двух турах, для выхода в плей-офф устраивала ничья в очном поединке. Именно это и произошло.
Интересно, что команда Лионеля Месси вела в счете с преимуществом в два мяча. На 16-й минуте Тадео Альенде забил первый гол, а в середине второго тайма Луис Суарес удвоил преимущество Интер Майами.
Палмейрас спасся в конце встречи. На 80-й минуте Паулинью сократил отставание, а на 87-й Маурисио сравнял счет.
В параллельном поединке группы А Порту и Аль-Ахли также сыграли вничью, причем сверхрезультативную — 4:4.
Египетская команда четыре раза выходила вперед в счете, однако португальцы каждый раз отыгрывались.
Клубный чемпионат мира-2025, третий тур
Интер Майами (США) — Палмейрас (Бразилия) — 2:2
Голы: Альенде, 16, Суарес, 65 — Паулинью, 80, Маурисио, 87
Порту (Португалия) — Аль-Ахли (Египет) — 4:4
Голы: Мора, 23, Гомес, 50, Омородион, 53, Пепе, 89 — Абу Али, 15, 45+2 (пенальти), 51, Бен Ромдхан, 64
Палмейрас вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места в группе, Интер Майами — со второго. Порту и Аль-Ахли завершили выступления на турнире.
В 1/8 финала Палмейрас сыграет с Ботафого, а Интер Майами — с ПСЖ.
