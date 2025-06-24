Интер Майами и Палмейрас вышли в плей-офф клубного ЧМ-2025 после ничьей, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов — видео

24 июня, 08:54
Интер Майами сыграет с ПСЖ в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Интер Майами сыграет с ПСЖ в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялись поединки третьего тура группового этапа в квартете А.

Интер Майами и Палмейрас, которые набрали по четыре очка в первых двух турах, для выхода в плей-офф устраивала ничья в очном поединке. Именно это и произошло.

Интересно, что команда Лионеля Месси вела в счете с преимуществом в два мяча. На 16-й минуте Тадео Альенде забил первый гол, а в середине второго тайма Луис Суарес удвоил преимущество Интер Майами.

Палмейрас спасся в конце встречи. На 80-й минуте Паулинью сократил отставание, а на 87-й Маурисио сравнял счет.

https://www.youtube.com/watch?v=pG0ONhG-GQ0&ab_channel=DAZNFootball

В параллельном поединке группы А Порту и Аль-Ахли также сыграли вничью, причем сверхрезультативную — 4:4.

Египетская команда четыре раза выходила вперед в счете, однако португальцы каждый раз отыгрывались.

https://www.youtube.com/watch?v=8qoDLaG8mBk&ab_channel=DAZNFootball

Клубный чемпионат мира-2025, третий тур

Интер Майами (США) — Палмейрас (Бразилия) — 2:2

Голы: Альенде, 16, Суарес, 65 — Паулинью, 80, Маурисио, 87

Порту (Португалия) — Аль-Ахли (Египет) — 4:4

Голы: Мора, 23, Гомес, 50, Омородион, 53, Пепе, 89 — Абу Али, 15, 45+2 (пенальти), 51, Бен Ромдхан, 64

Палмейрас вышел в плей-офф КЧМ-2025 с первого места в группе, Интер Майами — со второго. Порту и Аль-Ахли завершили выступления на турнире.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В 1/8 финала Палмейрас сыграет с Ботафого, а Интер Майами — с ПСЖ.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   клубный чемпионат мира Футбол Интер Майами Порту Палмейрас

