Специальное приглашение. Месси и Ко могут отправиться на престижный турнир в Латинскую Америку — СМИ 17 августа, 12:40 Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами получил приглашение сыграть в Кубке Либертадорес-2024.

Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, приглашение на участие американской команды в турнире прислал президента Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапиа по просьбе КОНМЕБОЛ. Клуб, за который выступает Лео Месси, может стать первым представителем США, который сыграет в Кубке Либертадорес.

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Отметим, что американская команда уже пробилась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2024.

Ранее сообщалось, что Интер Майами вышел в финал Кубка лиг, где сыграет с Нэшвиллем.