Специальное приглашение. Месси и Ко могут отправиться на престижный турнир в Латинскую Америку — СМИ
Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами получил приглашение сыграть в Кубке Либертадорес-2024.
Об этом сообщает Bolavip.
По информации источника, приглашение на участие американской команды в турнире прислал президента Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапиа по просьбе КОНМЕБОЛ. Клуб, за который выступает Лео Месси, может стать первым представителем США, который сыграет в Кубке Либертадорес.
Отметим, что американская команда уже пробилась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2024.
Ранее сообщалось, что Интер Майами вышел в финал Кубка лиг, где сыграет с Нэшвиллем.