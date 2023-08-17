Специальное приглашение. Месси и Ко могут отправиться на престижный турнир в Латинскую Америку — СМИ

17 августа, 12:40
Поделиться:
Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Интер Майами (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами получил приглашение сыграть в Кубке Либертадорес-2024.

Читайте также:
«Месси — лучшее, что случилось с MLS». Чемпион мира восхищается успехами аргентинца в Интер Майами

Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, приглашение на участие американской команды в турнире прислал президента Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапиа по просьбе КОНМЕБОЛ. Клуб, за который выступает Лео Месси, может стать первым представителем США, который сыграет в Кубке Либертадорес.

Видео дня

Читайте также:
Выгнали из-за Месси. Интер Майами разорвал контракт с голкипером после публичной критики клуба

Отметим, что американская команда уже пробилась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2024.

Ранее сообщалось, что Интер Майами вышел в финал Кубка лиг, где сыграет с Нэшвиллем.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами Сергей Кривцов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X