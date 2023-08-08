Выгнали из-за Месси. Интер Майами разорвал контракт с голкипером после публичной критики клуба 8 августа, 16:08 Презентация Лео Месси (Фото:Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Интер Майами прекратил сотрудничество с нидерландским вратарем Ником Марсманом.

Об этом сообщает Olt Sports.

По информации источника, руководству Интер Майами не понравилась критика клуба от голкипера и его заявление, что в команде пока не готовы к переходу семикратного обладателя Золотого мяча.

Видео дня

«Приезд Месси — это классно, но не думаю, что наш клуб к этому сейчас готов.

Мы играем на временном стадионе. Там нет заборов, люди могут легко выбежать на поле.

Когда мы идем от тренировочной площадки к стадиону, то нас не встречает никакая охрана.

И все же я надеюсь, что он к нам перейдет", — сказал Марсман.

Читайте также: Месси установил исторический рекорд в новом клубе

Голкипер перешел в Интер Майами летом 2021 года. За 30 матчей в воротах команды Ник пропустил 45 голов и восемь раз оставлял ворота сухими.

Ранее Месси забил в четвертом матче подряд после дебюта за американский клуб.