Выгнали из-за Месси. Интер Майами разорвал контракт с голкипером после публичной критики клуба
Презентация Лео Месси (Фото:Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)
Интер Майами прекратил сотрудничество с нидерландским вратарем Ником Марсманом.
Об этом сообщает Olt Sports.
По информации источника, руководству Интер Майами не понравилась критика клуба от голкипера и его заявление, что в команде пока не готовы к переходу семикратного обладателя Золотого мяча.
«Приезд Месси — это классно, но не думаю, что наш клуб к этому сейчас готов.
Мы играем на временном стадионе. Там нет заборов, люди могут легко выбежать на поле.
Когда мы идем от тренировочной площадки к стадиону, то нас не встречает никакая охрана.
И все же я надеюсь, что он к нам перейдет", — сказал Марсман.
Голкипер перешел в Интер Майами летом 2021 года. За 30 матчей в воротах команды Ник пропустил 45 голов и восемь раз оставлял ворота сухими.
Ранее Месси забил в четвертом матче подряд после дебюта за американский клуб.