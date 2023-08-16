Ассист Кривцова и очередной гол Месси. Интер Майами разгромил Филадельфию и вышел в финал Кубка лиг — видео 16 августа, 08:35 Интер Майами в финале Кубка лиг (Фото:Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Интер Майами выбил Филадельфию Юнион в полуфинале турнира (1:4).

Уже на третьей минуте матча украинский защитник Сергей Кривцов изящной передачей ассистировал Мартинесу, который открыл счет голам в матче.

В середине первого тайма Лео Месси удвоил преимущество, забив из-за пределов штрафной точным ударом в нижний угол ворот — 0:2.

Видео дня

Разгромным счет сделал Жорди Альба, который отметился своим дебютным голом за Интер Майами.

На 73-й минуте Филадельфия смогла отквитать один гол, однако точку в матче поставил Давид Руис, который сделал счет — 1:4.

Отметим, что Лионель Месси отличился за американский клуб в шестом матче подряд.

В воскресенье, 20 августа, в финале Кубка лиг Интер Майами сыграет с Нэшвиллем.

Ранее сообщалось, что Месси установил исторический рекорд в Интер Майами после дубля в ворота Орландо Сити (3:1) в матче Кубка лиг.