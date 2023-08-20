Первый трофей Месси в США. Интер Майами с украинцем в составе стал победителем Кубка лиг — видео
Интер Майами завоевал Кубок лиг (Фото:Instagram)
Интер Майами в серии после матчевых пенальти одолел Нэшвилл в финале Кубка лиг.
На 23-й минуте встречи Лео Месси невероятным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника. Нэшвиллу удалось сравнять счет на 57-й минуте после подачи с углового.
Судьба трофея определилась в серии послематчевых пенальти. Команды пробили по 11 ударов, однако клуб Дэвида Бекхэма оказался точнее и завоевал Кубок лиг.
Стоит отметить, что один из одиннадцатиметровых ударов реализовал украинский защитник Сергей Кривцов. Экс-игрок Шахтера отыграл полный матч.
Также Кубок лиг стал первым трофеем Лео Месси в Интер Майами.
Интер Майами — Нэшвилл 1:1 (пен. 10:9)
Голы: Месси, 23 — Пико, 57
Ранее сообщалось, что Интер Майами получил приглашение сыграть в Кубке Либертадорес-2024.