Первый трофей Месси в США. Интер Майами с украинцем в составе стал победителем Кубка лиг — видео

20 августа, 08:29
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Интер Майами завоевал Кубок лиг (Фото:Instagram)

Интер Майами завоевал Кубок лиг (Фото:Instagram)

Интер Майами в серии после матчевых пенальти одолел Нэшвилл в финале Кубка лиг.

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На 23-й минуте встречи Лео Месси невероятным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника. Нэшвиллу удалось сравнять счет на 57-й минуте после подачи с углового.

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Судьба трофея определилась в серии послематчевых пенальти. Команды пробили по 11 ударов, однако клуб Дэвида Бекхэма оказался точнее и завоевал Кубок лиг.

Стоит отметить, что один из одиннадцатиметровых ударов реализовал украинский защитник Сергей Кривцов. Экс-игрок Шахтера отыграл полный матч.

Также Кубок лиг стал первым трофеем Лео Месси в Интер Майами.

Интер Майами — Нэшвилл 1:1 (пен. 10:9)

Голы: Месси, 23 — Пико, 57

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https://www.youtube.com/embed/k51I4FszQmk

Ранее сообщалось, что Интер Майами получил приглашение сыграть в Кубке Либертадорес-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами Сергей Кривцов

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