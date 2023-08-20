Первый трофей Месси в США. Интер Майами с украинцем в составе стал победителем Кубка лиг — видео 20 августа, 08:29 Интер Майами завоевал Кубок лиг (Фото:Instagram)

Интер Майами в серии после матчевых пенальти одолел Нэшвилл в финале Кубка лиг.

На 23-й минуте встречи Лео Месси невероятным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника. Нэшвиллу удалось сравнять счет на 57-й минуте после подачи с углового.

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Судьба трофея определилась в серии послематчевых пенальти. Команды пробили по 11 ударов, однако клуб Дэвида Бекхэма оказался точнее и завоевал Кубок лиг.

Стоит отметить, что один из одиннадцатиметровых ударов реализовал украинский защитник Сергей Кривцов. Экс-игрок Шахтера отыграл полный матч.

Также Кубок лиг стал первым трофеем Лео Месси в Интер Майами.

Интер Майами — Нэшвилл 1:1 (пен. 10:9)

Голы: Месси, 23 — Пико, 57

Ранее сообщалось, что Интер Майами получил приглашение сыграть в Кубке Либертадорес-2024.