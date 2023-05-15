Интер — Милан. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Интер близок к выходу в финал (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
NV представляет анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом (2:0).
Матч Интер (Италия) — Милан (Италия) состоится 16 мая в Милане на стадионе Джузеппе Меацца и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать об Интере перед матчем:
- занял вторую позицию в группе после Баварии, опередив Барселону и Викторию Пльзень, в 1/8 финале выбил Порту, в четвертьфинале — Бенфику;
- занимает третье место в чемпионате Италии с отставанием на три очка от Ювентуса, который идет вторым;
- выиграл семь последних матчей подряд во всех турнирах;
- не сыграют Далберт и Шкриньяр.
Что нужно знать о Милане перед матчем:
- занял второе место в группе после Челси, опередив Зальцбург и Динамо Загреб, в 1/8 финала обыграл Тоттенхэм, в четвертьфинале — Наполи;
- идет на пятом месте в чемпионате Италии, отставая от занимающего четвертую позицию Лацио на четыре очка;
- одержал одну победу, дважды проиграл и дважды сыграл в ничью в пяти последних матчах во всех турнирах;
- не сыграют Ибрагимович, Беннасер, Круныч и Мессиас.
Ориентировочные составы:
Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Мартинес
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Побега, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру