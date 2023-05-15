Интер — Милан. Где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

15 мая, 13:23
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Интер близок к выходу в финал (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Интер близок к выходу в финал (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

NV представляет анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом (2:0).

Матч Интер (Италия) — Милан (Италия) состоится 16 мая в Милане на стадионе Джузеппе Меацца и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать об Интере перед матчем:

  • занял вторую позицию в группе после Баварии, опередив Барселону и Викторию Пльзень, в 1/8 финале выбил Порту, в четвертьфинале — Бенфику;
  • занимает третье место в чемпионате Италии с отставанием на три очка от Ювентуса, который идет вторым;
  • выиграл семь последних матчей подряд во всех турнирах;
  • не сыграют Далберт и Шкриньяр.
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Что нужно знать о Милане перед матчем:

  • занял второе место в группе после Челси, опередив Зальцбург и Динамо Загреб, в 1/8 финала обыграл Тоттенхэм, в четвертьфинале — Наполи;
  • идет на пятом месте в чемпионате Италии, отставая от занимающего четвертую позицию Лацио на четыре очка;
  • одержал одну победу, дважды проиграл и дважды сыграл в ничью в пяти последних матчах во всех турнирах;
  • не сыграют Ибрагимович, Беннасер, Круныч и Мессиас.
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Ориентировочные составы:

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лукаку, Мартинес

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Побега, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Милан ФК Интер

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