Интер — Милан. Где и когда смотреть матч чемпионата Италии 4 февраля, 14:57 Интер на два очка опережает Милан (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ рассказывает все, что нужно знать о центральном матче 21-го тура итальянской Серии А между Интером и Миланом.



Поединок Интер — Милан состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 5 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать про Интер перед матчем:

занимает третье место с отставанием в 13 очков от лидера Наполи;

18 января разгромил Милан ( 3:0) в матче за Суперкубок Италии;

3:0) в матче за Суперкубок Италии; потерпел одно поражение в 15 последних играх во всех турнирах при 12 победах;

не имеет существенных кадровых потерь.

Что нужно знать про Милан перед матчем:

занимает пятое место с отставанием в два очка от соперника;

в матче первого круга 3 сентября 2022 года Милан обыграл Интер ( 3:2);

3:2); не знает побед шесть игр кряду во всех турнирах при трех поражениях в последних поединках;

не сыграют основные вратарь Меньян, защитник Томори, полузащитник Беннасер ( травмы).

Ориентировочные составы:

Интер: Онана — Шкриняр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Мартинес, Джеко

Милан: Татарушану — Калабрия, Калюлю, Кьяер, Эрнандес — Побега, Тонали, Крунич — Салемакерс, Жиру, Леау