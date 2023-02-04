Интер — Милан. Где и когда смотреть матч чемпионата Италии
Интер на два очка опережает Милан (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
НВ рассказывает все, что нужно знать о центральном матче 21-го тура итальянской Серии А между Интером и Миланом.
Поединок Интер — Милан состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 5 февраля, в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.
Что нужно знать про Интер перед матчем:
- занимает третье место с отставанием в 13 очков от лидера Наполи;
- 18 января разгромил Милан (3:0) в матче за Суперкубок Италии;
- потерпел одно поражение в 15 последних играх во всех турнирах при 12 победах;
- не имеет существенных кадровых потерь.
Что нужно знать про Милан перед матчем:
- занимает пятое место с отставанием в два очка от соперника;
- в матче первого круга 3 сентября 2022 года Милан обыграл Интер (3:2);
- не знает побед шесть игр кряду во всех турнирах при трех поражениях в последних поединках;
- не сыграют основные вратарь Меньян, защитник Томори, полузащитник Беннасер (травмы).
Ориентировочные составы:
Интер: Онана — Шкриняр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Мартинес, Джеко
Милан: Татарушану — Калабрия, Калюлю, Кьяер, Эрнандес — Побега, Тонали, Крунич — Салемакерс, Жиру, Леау