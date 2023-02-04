Интер — Милан. Где и когда смотреть матч чемпионата Италии

4 февраля, 14:57
Поделиться:
Интер на два очка опережает Милан (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Интер на два очка опережает Милан (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ рассказывает все, что нужно знать о центральном матче 21-го тура итальянской Серии А между Интером и Миланом.

Поединок Интер — Милан состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 5 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

Видео дня

Читайте также:
Наполи еще ближе приблизился к титулу, действующий чемпион Италии Милан потерпел сенсационный разгром — видео

Что нужно знать про Интер перед матчем:

  • занимает третье место с отставанием в 13 очков от лидера Наполи;
  • 18 января разгромил Милан (3:0) в матче за Суперкубок Италии;
  • потерпел одно поражение в 15 последних играх во всех турнирах при 12 победах;
  • не имеет существенных кадровых потерь.
Читайте также:
Интер разгромил Милан и завоевал Суперкубок Италии — видео

Что нужно знать про Милан перед матчем:

  • занимает пятое место с отставанием в два очка от соперника;
  • в матче первого круга 3 сентября 2022 года Милан обыграл Интер (3:2);
  • не знает побед шесть игр кряду во всех турнирах при трех поражениях в последних поединках;
  • не сыграют основные вратарь Меньян, защитник Томори, полузащитник Беннасер (травмы).

Ориентировочные составы:

Интер: Онана — Шкриняр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Мартинес, Джеко

Милан: Татарушану — Калабрия, Калюлю, Кьяер, Эрнандес — Побега, Тонали, Крунич — Салемакерс, Жиру, Леау

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Милан ФК Интер Серия А Чемпионат Италии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X