Интер — Милан. Букмекеры дали прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов

15 мая, 14:16
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Интер — очевидный фаворит на выход в полуфинал после победы в первом матче (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Интер — очевидный фаворит на выход в полуфинал после победы в первом матче (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом (2:0).

Матч состоится в Милане на Джузеппе Меацца 16 мая в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит – Интер. Его победа соответствует коэффициенту 2,10. Успех Милана оценивается в 3,60, ничья – в 3,30.

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Самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 6,50. Чуть менее вероятна победа Интера 1:0 за 7,00 и ничья 0:0 за 8,50.

На проход Интера в следующий раунд дают коэффициент 1,05, успех Милана по итогам двух матчей оценивается в 10,00.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Милан одолел Наполи, а Интер выбил Бенфику.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Милан ФК Интер

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