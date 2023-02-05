Интер — Милан. Онлайн-трансляция матча чемпионата Италии 5 февраля, 01:15 Интер и Милан проведут третье в сезоне миланское дерби (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ следит за ходом центральной игры 21-го тура итальянской Серии А между Интером и Миланом — миланским дерби. Начало — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 5 февраля.



Ориентировочные составы:

Интер: Онана — Шкриняр, Ачерби, Бастони — Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Мартинес, Джеко

Милан: Татарушану — Калабрия, Калюлю, Кьяер, Эрнандес — Побега, Тонали, Крунич — Салемакерс, Жиру, Леау

Видео дня

Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Интер занимает 2-е место с отставанием в 13 очков от лидера Наполи. Команда 18 января разгромила Милан (3:0) в матче за Суперкубок Италии.

Клуб потерпел одно поражение в 15 последних играх во всех турнирах при 12 победах. Коллектив не имеет существенных кадровых потерь.

Милан занимает 5-е место с отставанием в два очка от соперника. Команда в матче первого круга 3 сентября 2022 года обыграла Интер (3:2).

Клуб не знает побед шесть игр кряду во всех турнирах при трех поражениях в последних матчах. За коллектив не сыграют основные вратарь Меньян, защитник Томори, полузащитник Беннасер (травмы).

Статистика знает 189 официальных матчей между командами. Интер победил 71 раз, Милан — 60. Еще 58 поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Интер является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,00, то, что выиграет Милан, оценивается в 3,80, ничья — в 3,40.