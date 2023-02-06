Наполи не укрепил лидерство в чемпионате Италии из-за победы Интера над Миланом — видео 6 февраля, 04:20 Мартинес принес победу Интеру (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В итальянской Серии А состоялось несколько матчей 21-го тура.



Лидер первенства Наполи разгромил на выезде Специю благодаря голу Кварацхелии с пенальти и дублю Осимхена — 3:0. Украинский полузащитник хозяев пропускал матч из-за травмы.

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Главный преследователь неаполитанцев Интер победил в дерби Милан с помощью гола Мартинеса и сохранил прежнее отставание от Наполи в 13 очков.

Поражениями Милана и Аталанты, которая уступила Сассуоло, воспользовалась Рома. На своем поле римляне переиграли Эмполи 2:0 и поднялись на третье место.

Результаты 21 тура Серии А:

Специя — Наполи 0:3

Голы: Кварацхелия, 47 (с пенальти), Осімхен, 69, 73

Интер — Милан 1:0

Гол: Мартинес, 34

Рома — Эмполи 2:0

Голы: Ибаньес 2, Абрахам 6

Сассуоло — Аталанта — 1:0

Гол: Лорьенте, 55

Фиорентина — Болонья — 1:2

Голы: Сапонара, 19 — Орсолини, 13 (с пенальти), Пош, 47

Торино — Удинезе 1:0

Гол: Карамо, 49

Кремонезе — Лечче 0:2

Голы: Баскиротто, 58, Габриэл, 69

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Наполи увеличил свой отрыв от своих ближайших преследователей благодаря домашней победе над Ромой.