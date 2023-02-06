Наполи не укрепил лидерство в чемпионате Италии из-за победы Интера над Миланом — видео
Мартинес принес победу Интеру (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В итальянской Серии А состоялось несколько матчей 21-го тура.
Лидер первенства Наполи разгромил на выезде Специю благодаря голу Кварацхелии с пенальти и дублю Осимхена — 3:0. Украинский полузащитник хозяев пропускал матч из-за травмы.
Главный преследователь неаполитанцев Интер победил в дерби Милан с помощью гола Мартинеса и сохранил прежнее отставание от Наполи в 13 очков.
Поражениями Милана и Аталанты, которая уступила Сассуоло, воспользовалась Рома. На своем поле римляне переиграли Эмполи 2:0 и поднялись на третье место.
Результаты 21 тура Серии А:
Специя — Наполи 0:3
Голы: Кварацхелия, 47 (с пенальти), Осімхен, 69, 73
Интер — Милан 1:0
Гол: Мартинес, 34
Рома — Эмполи 2:0
Голы: Ибаньес 2, Абрахам 6
Сассуоло — Аталанта — 1:0
Гол: Лорьенте, 55
Фиорентина — Болонья — 1:2
Голы: Сапонара, 19 — Орсолини, 13 (с пенальти), Пош, 47
Торино — Удинезе 1:0
Гол: Карамо, 49
Кремонезе — Лечче 0:2
Голы: Баскиротто, 58, Габриэл, 69
Турнирная таблица
В прошлом туре Наполи увеличил свой отрыв от своих ближайших преследователей благодаря домашней победе над Ромой.