Итальянский гранд готов отказаться от кандидатуры Трубина — СМИ 22 июля, 12:20 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Трансфер голкипера сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолия Трубина в миланский Интер может сорваться.

Об этом сообщает Sky Sport 24.

По информации источника, Интер больше не видит украинца приоритетным трансфером из-за финансовых запросов Шахтера.

Сообщается, что аппетиты донецкого клуба сильно выросли после первоначальных десяти миллионов. Поэтому Интер серьезно рассматривает подписание голкипера Баварии Яна Зоммера, который теперь является приоритетной целью. Сейчас «горняки» хотят получить за Трубина 35 млн евро.

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Отметим, что Интер покинул основной голкипер Андре Онана, который перешел в Манчестер Юнайтед.

Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трубин может подписать с Интером пятилетний контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.