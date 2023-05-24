Разминка перед Лигой чемпионов: Интер выиграл Кубок Италии, совершив удивительный камбэк
Интер обыграл Фиорентину в финале Кубка Италии (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В рамках финала Кубка Италии Интер в зрелищной игре переиграл Фиорентину (2:1).
На старте первого тайма «фиалки» повели в счете благодаря точному удару Гонсалеса.
Интер в средине первой половины сумел достойно ответить. Сперва Мартинес после паса Брозовича восстановил паритет, а затем оформил дубль после ассиста Бареллы.
Второй тайм прошел под давлением номинальных хозяев, однако им не удалось взломать оборону «нерадзурри». Таким образом, Интер в девятый раз выиграл Кубок Италии.
Фиорентина — Интер 1:2
Голы: Гонсалес, 3 — Мартинес, 29, 37
Отметим, что 10 июня Интер сыграет в финале Лиги чемпионов, где его соперником будет Манчестер Сити.
В свою очередь Фиорентина проведет матч против Вест Хэма в рамках финала Лиги конференций — поединок пройдет 7 июня.
Ранее сообщалось, что тренер Наполи покинет клуб после жесткого конфликта с президентом.