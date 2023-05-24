Разминка перед Лигой чемпионов: Интер выиграл Кубок Италии, совершив удивительный камбэк 24 мая, 23:53 Интер обыграл Фиорентину в финале Кубка Италии (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В рамках финала Кубка Италии Интер в зрелищной игре переиграл Фиорентину (2:1).

На старте первого тайма «фиалки» повели в счете благодаря точному удару Гонсалеса.

Интер в средине первой половины сумел достойно ответить. Сперва Мартинес после паса Брозовича восстановил паритет, а затем оформил дубль после ассиста Бареллы.

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Второй тайм прошел под давлением номинальных хозяев, однако им не удалось взломать оборону «нерадзурри». Таким образом, Интер в девятый раз выиграл Кубок Италии.

Фиорентина — Интер 1:2

Голы: Гонсалес, 3 — Мартинес, 29, 37

Отметим, что 10 июня Интер сыграет в финале Лиги чемпионов, где его соперником будет Манчестер Сити.

В свою очередь Фиорентина проведет матч против Вест Хэма в рамках финала Лиги конференций — поединок пройдет 7 июня.

Ранее сообщалось, что тренер Наполи покинет клуб после жесткого конфликта с президентом.