Интер драматично вырвал победу над Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — видео

23 февраля, 00:34
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Интер выиграл в большинстве (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Интер выиграл в большинстве (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Итальянский Интер со счетом 1:0 переиграл на своем поле португальский Порту в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что миланская команда имела преимущество на протяжении большей части матча, ей не удавалось взломать оборону соперника.

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Добиться своего хозяевам поля позволило удаление атакующего полузащитника гостей Отавио на 78-й минуте, в результате чего Порту оказался в меньшинстве.

Видео дня

В итоге давление Интера на чужие ворота еще больше усилилось, что дало свои плоды на 86-й минуте, когда Лукаку добил мяч в сетку после попадания в стойку.

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Ответный поединок состоится 14 марта на поле Порту.

Интер — Порту 1:0
Гол: Лукаку, 86

В другом матче дня Манчестер Сити на выезде сыграл вничью 1:1 с Лейпцигом в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Порту ФК Интер

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