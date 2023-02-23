Интер драматично вырвал победу над Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — видео 23 февраля, 00:34 Интер выиграл в большинстве (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Итальянский Интер со счетом 1:0 переиграл на своем поле португальский Порту в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.



Несмотря на то, что миланская команда имела преимущество на протяжении большей части матча, ей не удавалось взломать оборону соперника.

Добиться своего хозяевам поля позволило удаление атакующего полузащитника гостей Отавио на 78-й минуте, в результате чего Порту оказался в меньшинстве.

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В итоге давление Интера на чужие ворота еще больше усилилось, что дало свои плоды на 86-й минуте, когда Лукаку добил мяч в сетку после попадания в стойку.

Ответный поединок состоится 14 марта на поле Порту.

Интер — Порту 1:0

Гол: Лукаку, 86

В другом матче дня Манчестер Сити на выезде сыграл вничью 1:1 с Лейпцигом в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

