Интер потерпел сенсационное поражение в чемпионате Италии
Интер с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Интер)
Состоялись два заключительных матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу
Интер неожиданно дома проиграл Эмполи 0:1 и упустил шанс обойти Милан и подняться на второе место.
Следует отметить, что с 40-й минуты миланский клуб играл в меньшинстве после удаления Шкриняра.
В еще одном матче дня Болонья разошлась миром с Кремонезе - 1:1.
Результаты матчей:
Интер - Эмполи 0:1
Голы: Бальданци, 66
Удаление: Шкриняр, 40 (Интер)
Болонья - Кремонезе 1:1
Голы: Кирикеш, 55 (авт) - Окереке, 50
Турнирная таблица
Накануне Аталанта отобрала очки у Ювентуса (3:3), а Рома победила Специю (2:0) и поднялась в зону Лиги чемпионов.