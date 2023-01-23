Интер потерпел сенсационное поражение в чемпионате Италии

23 января, 23:44
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Интер с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Интер)

Интер с 40-й минуты играл в меньшинстве (Фото:ФК Интер)

Состоялись два заключительных матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу

Интер неожиданно дома проиграл Эмполи 0:1 и упустил шанс обойти Милан и подняться на второе место.

Следует отметить, что с 40-й минуты миланский клуб играл в меньшинстве после удаления Шкриняра.

Видео дня

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В еще одном матче дня Болонья разошлась миром с Кремонезе - 1:1.

Результаты матчей:

Интер - Эмполи 0:1
Голы: Бальданци, 66
Удаление: Шкриняр, 40 (Интер)

Болонья - Кремонезе 1:1
Голы: Кирикеш, 55 вт) - Окереке, 50

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Аталанта отобрала очки у Ювентуса (3:3), а Рома победила Специю (2:0) и поднялась в зону Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Интер Серия А Чемпионат Италии

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