Два удаления и драка после матча. Интер выбил Ривер Плейт из клубного чемпионата мира — видео
Интер забил два гола в ворота Ривер Плейта (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)
На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялись заключительные поединки группового этапа в квартете Е.
Интер одержал победу над Ривер Плейтом благодаря двум голам во втором тайме — 2:0.
На 65-й минуте аргентинская команда осталась в меньшинстве: защитник Лукас Мартинес Куарта получил прямую красную карточку за подкат против Генриха Мхитаряна, который мог выйти один на один с вратарем.
На 72-й минуте Франческо Эспозито открыл счет, а в компенсированное время Алессандро Бастони закрепил победу миланцев. Ривер Плейт доигрывал вдевятером из-за удаления Гонсало Монтьеля.
После завершения матча между футболистами команд состоялась стычка на поле из-за конфликта Дензела Думфриса и Маркоса Акуньи.
В параллельном поединке группы Е Монтеррей не оставил шансов Ураве — 4:0. Забитыми голами отметились Нельсон Деосса, Хесус Корона и Херман Бертраме, который оформил дубль.
Клубный чемпионат мира-2025, третий тур
Интер (Италия) — Ривер Плейт (Аргентина) — 2:0
Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3
Удаления: Куарта, 65, Монтьель, 90+5
Урава Ред Даймондс (Япония) — Монтеррей (Мексика) — 0:4
Голы: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 39
Интер набрал семь очков и финишировал на первом месте в группе. Монтеррей благодаря победе в последнем туре стал вторым, Ривер Плейт завершил выступления на клубном ЧМ-2025.
В 1/8 финала турнира Интер сыграет против Флуминенсе, а Монтеррей встретится с Боруссией Дортмунд.
Сообщалось, что украинский вратарь Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика — Бавария на клубном ЧМ-2025.