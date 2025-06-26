Интер забил два гола в ворота Ривер Плейта (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялись заключительные поединки группового этапа в квартете Е.

Интер одержал победу над Ривер Плейтом благодаря двум голам во втором тайме — 2:0.

На 65-й минуте аргентинская команда осталась в меньшинстве: защитник Лукас Мартинес Куарта получил прямую красную карточку за подкат против Генриха Мхитаряна, который мог выйти один на один с вратарем.

На 72-й минуте Франческо Эспозито открыл счет, а в компенсированное время Алессандро Бастони закрепил победу миланцев. Ривер Плейт доигрывал вдевятером из-за удаления Гонсало Монтьеля.

После завершения матча между футболистами команд состоялась стычка на поле из-за конфликта Дензела Думфриса и Маркоса Акуньи.

В параллельном поединке группы Е Монтеррей не оставил шансов Ураве — 4:0. Забитыми голами отметились Нельсон Деосса, Хесус Корона и Херман Бертраме, который оформил дубль.

Клубный чемпионат мира-2025, третий тур

Интер (Италия) — Ривер Плейт (Аргентина) — 2:0

Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3

Удаления: Куарта, 65, Монтьель, 90+5

Урава Ред Даймондс (Япония) — Монтеррей (Мексика) — 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертраме, 34, 90+7, Корона, 39

Интер набрал семь очков и финишировал на первом месте в группе. Монтеррей благодаря победе в последнем туре стал вторым, Ривер Плейт завершил выступления на клубном ЧМ-2025.

В 1/8 финала турнира Интер сыграет против Флуминенсе, а Монтеррей встретится с Боруссией Дортмунд.

Сообщалось, что украинский вратарь Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика — Бавария на клубном ЧМ-2025.