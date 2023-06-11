Итальянское проклятие. Клубы Серии А установили уникальное антидостижение в финалах еврокубков

11 июня, 10:58
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Интер проиграл в финале ЛЧ (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Интер проиграл в финале ЛЧ (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

Интер в финале Лиги чемпионов уступил Манчестер Сити и стал третьим представителем Италии, который в этом сезоне потерпел поражение в финале евротурнира.

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В решающем матче Лиги Европы, который проходил в Будапеште на Пушкаш-Арене, Рома проиграла Севилье в драматическом поединке в серии пенальти (1:1 (1:4 пен)).

В финале Лиги конференций итальянская Фиорентина играла против английского Вест Хэма. Фиалки пропустили решающий гол на 90-й минуте (1:2).

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Отметим, что это первый случай в истории футбола, когда три клуба из одной страны проиграли все три финала в одном сезоне, сообщает Opta.

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Ранее сообщалось, что Вест Хэм был настолько уверен, что победит в финале ЛК, что еще до матча разъезжал праздничным автобусом по улицам Лондона.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Лига Чемпионов Лига Европы Интер Фиорентина ФК Рома Лига конференций

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