Итальянское проклятие. Клубы Серии А установили уникальное антидостижение в финалах еврокубков
Интер проиграл в финале ЛЧ (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Интер в финале Лиги чемпионов уступил Манчестер Сити и стал третьим представителем Италии, который в этом сезоне потерпел поражение в финале евротурнира.
В решающем матче Лиги Европы, который проходил в Будапеште на Пушкаш-Арене, Рома проиграла Севилье в драматическом поединке в серии пенальти (1:1 (1:4 пен)).
В финале Лиги конференций итальянская Фиорентина играла против английского Вест Хэма. Фиалки пропустили решающий гол на 90-й минуте (1:2).
Отметим, что это первый случай в истории футбола, когда три клуба из одной страны проиграли все три финала в одном сезоне, сообщает Opta.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм был настолько уверен, что победит в финале ЛК, что еще до матча разъезжал праздничным автобусом по улицам Лондона.