Сообщалось, что итальянская Дженоа расторгла контракт с украинским тренером Андреем Шевченко.

Действующий чемпион Милан вырвал победу над Эмполи в гостях.

Наполи оказался сильнее Торино, сохранив тем самым лидерство в турнирной таблице.

Центральной встречей дня стал матч между миланским Интером и римской Ромой. Верх в противостоянии взяли «волки», одержавшие волевую победу.

В субботу, 1 октября, тремя матчами стартовал 8-й тур итальянской Серии А .

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