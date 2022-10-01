Итальянская Серия А. Рома победила Интер, Наполи сохранил лидерство — видео

1 октября, 23:43
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Наполи продолжает идти без поражений (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи продолжает идти без поражений (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

В субботу, 1 октября, тремя матчами стартовал 8-й тур итальянской Серии А.

Центральной встречей дня стал матч между миланским Интером и римской Ромой. Верх в противостоянии взяли «волки», одержавшие волевую победу.

Наполи оказался сильнее Торино, сохранив тем самым лидерство в турнирной таблице.

Видео дня

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Действующий чемпион Милан вырвал победу над Эмполи в гостях.

Результаты матчей:

Наполи — Торино 3:1
Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 37 — Санабриа, 44

https://www.youtube.com/watch?v=sONQy3vHPsE

Интер — Рома 1:2
Голы: Димарко, 30 — Дибала, 39, Смоллинг, 75

https://www.youtube.com/watch?v=hFYLu5Blam0

Эмполи — Милан 1:3
Голы: Байрами, 90+2 — Ребич, 79, Балло-Туре, 90+4, Леау, 90+7

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Сообщалось, что итальянская Дженоа расторгла контракт с украинским тренером Андреем Шевченко.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео ФК Милан ФК Наполи ФК Интер Серия А Чемпионат Италии ФК Рома Торино

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