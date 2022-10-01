Итальянская Серия А. Рома победила Интер, Наполи сохранил лидерство — видео
Наполи продолжает идти без поражений (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
В субботу, 1 октября, тремя матчами стартовал 8-й тур итальянской Серии А.
Центральной встречей дня стал матч между миланским Интером и римской Ромой. Верх в противостоянии взяли «волки», одержавшие волевую победу.
Наполи оказался сильнее Торино, сохранив тем самым лидерство в турнирной таблице.
Действующий чемпион Милан вырвал победу над Эмполи в гостях.
Результаты матчей:
Наполи — Торино 3:1
Голы: Ангисса, 6, 12, Кварацхелия, 37 — Санабриа, 44
Интер — Рома 1:2
Голы: Димарко, 30 — Дибала, 39, Смоллинг, 75
Эмполи — Милан 1:3
Голы: Байрами, 90+2 — Ребич, 79, Балло-Туре, 90+4, Леау, 90+7
Турнирная таблица
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НВ