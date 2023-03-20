Чемпионат Италии. Интер уступил Ювентусу и потерял второе место, Лацио победил в римском дерби — видео
Ювентус победил благодаря голу Костича (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Ювентус в центральном матче тура обыграл на выезде Интер со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил Костич.
Для Интера это поражение стало вторым подряд и он потерял второе место, куда поднялся Лацио, который в римском дерби одолел Рому 1:0.
Уверенно лидировать продолжает Наполи, который теперь имеет преимущество над ближайшим преследователем в 19 очков.
Результаты матчей:
Лацио - Рома 1:0
Гол: Дзакканьи, 65
Интер - Ювентус 0:1
Гол: Костич, 23
Сассуоло - Специя 1:0
Гол: Берарди 71 (пен)
Аталанта - Эмполе 2:1
Голы: Де Рон, 58, Хейлунд, 88 - Эбуэхи, 44
Монца - Кремонезе 1:1
Голы: Аугусто, 69 - Чофани, 61
Салернитана - Болонья 2:2
Голы: Пирола, 7, Диа, 64 - Фергюсон, 11, Ликояннис, 73
Удинезе - Милан 3:1
Голы: Перейра, 9, Бето, 45+6, Эхизибуэ, 70 - Ибрагимович, 45+4 (пен)
Сампдория - Верона 3:1
Голы: Габбьядини, 24, 35, Дзаноли, 90+8 — Фараони, 88
Торино - Наполи 0:4
Голы: Осимхен, 9, 51, Кварацхелия, 35 (пен), Ндомбеле, 68
Фиорентина - Лечче 1:0
Гол: Галло, 27 (авт)
Турнирная таблица
В прошлом туре Рома уступила Сассуоло (3:4), а Интер проиграл Специи (1:2).