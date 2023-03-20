Чемпионат Италии. Интер уступил Ювентусу и потерял второе место, Лацио победил в римском дерби — видео 20 марта, 00:23 Ювентус победил благодаря голу Костича (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус в центральном матче тура обыграл на выезде Интер со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил Костич.

Для Интера это поражение стало вторым подряд и он потерял второе место, куда поднялся Лацио, который в римском дерби одолел Рому 1:0.

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Уверенно лидировать продолжает Наполи, который теперь имеет преимущество над ближайшим преследователем в 19 очков.

Результаты матчей:

Лацио - Рома 1:0

Гол: Дзакканьи, 65

Интер - Ювентус 0:1

Гол: Костич, 23

Сассуоло - Специя 1:0

Гол: Берарди 71 (пен)

Аталанта - Эмполе 2:1

Голы: Де Рон, 58, Хейлунд, 88 - Эбуэхи, 44

Монца - Кремонезе 1:1

Голы: Аугусто, 69 - Чофани, 61

Салернитана - Болонья 2:2

Голы: Пирола, 7, Диа, 64 - Фергюсон, 11, Ликояннис, 73

Удинезе - Милан 3:1

Голы: Перейра, 9, Бето, 45+6, Эхизибуэ, 70 - Ибрагимович, 45+4 (пен)

Сампдория - Верона 3:1

Голы: Габбьядини, 24, 35, Дзаноли, 90+8 — Фараони, 88

Торино - Наполи 0:4

Голы: Осимхен, 9, 51, Кварацхелия, 35 (пен), Ндомбеле, 68

Фиорентина - Лечче 1:0

Гол: Галло, 27 (авт)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Рома уступила Сассуоло (3:4), а Интер проиграл Специи (1:2).