Ирландия — Украина. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций 7 июня, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Букмекеры не считают сборную Украины фаворитом матча (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Букмекеры сделали прогнозы на матч второго тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Ирландии и Украины.

Матч между командами состоится 8 июня в 21:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Ирландия. Ее победа соответствует коэффициенту 2,25. Успех Украины оценивается в 3,30, ничья — в 3,00.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет в основное время — ничья 1:1 за 5,50. Чуть менее вероятным они считают победу Ирландии 1:0 — 6,00.

Наиболее вероятный, по версии William Hill, исход в пользу сборной Украины — победа с результатом 1:0 за 7,50.

Международная контора Parimatch также считает фаворитом Ирландию, но меньше коллег верит в ее успех — 2,41, и меньше — в ничью — 3,15. Победа Украины оценивается в те же 3,30.

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