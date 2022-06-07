Ирландия — Украина. Где и когда смотреть матч Лиги наций

7 июня, 15:02
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Украина начинает борьбу в Лиге наций (Фото:Reuters/Lee Smith)

Украина начинает борьбу в Лиге наций (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 2-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Ирландии и Украины.

Поединок Ирландия — Украина состоится в ирландском Дублине на стадионе Авива завтра, 8 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

Видео дня

Что нужно знать про сборную Ирландии:

  • проиграла стартовый матч Лиги наций Армении (0:1) на выезде;
  • не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;
  • до этой игры не знала поражений восемь поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Что нужно знать про сборную Украины:

  • пропустила стартовый тур Лиги наций против Шотландии из-за выступления в плей-офф отбора на ЧМ-2022;
  • не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;
  • до поражения Уэльсу в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в последней игре не проигрывала девять матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Ориентировочные составы:

Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене

Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик

НВ

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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