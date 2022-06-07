Ирландия — Украина. Где и когда смотреть матч Лиги наций 7 июня, 15:02 Цей матеріал також доступний українською Украина начинает борьбу в Лиге наций (Фото:Reuters/Lee Smith)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 2-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Ирландии и Украины.



Поединок Ирландия — Украина состоится в ирландском Дублине на стадионе Авива завтра, 8 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать про сборную Ирландии:

проиграла стартовый матч Лиги наций Армении ( 0:1) на выезде;

0:1) на выезде; не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;

до этой игры не знала поражений восемь поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Что нужно знать про сборную Украины:

пропустила стартовый тур Лиги наций против Шотландии из-за выступления в плей-офф отбора на ЧМ-2022;

не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;

до поражения Уэльсу в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в последней игре не проигрывала девять матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Ориентировочные составы:

Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене

Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик

НВ

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