Ирландия — Украина. Где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина начинает борьбу в Лиге наций (Фото:Reuters/Lee Smith)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 2-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Ирландии и Украины.
Поединок Ирландия — Украина состоится в ирландском Дублине на стадионе Авива завтра, 8 июня, в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.
Что нужно знать про сборную Ирландии:
- проиграла стартовый матч Лиги наций Армении (0:1) на выезде;
- не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;
- до этой игры не знала поражений восемь поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.
Что нужно знать про сборную Украины:
- пропустила стартовый тур Лиги наций против Шотландии из-за выступления в плей-офф отбора на ЧМ-2022;
- не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре;
- до поражения Уэльсу в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в последней игре не проигрывала девять матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.
Ориентировочные составы:
Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене
Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик
НВ
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