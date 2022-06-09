«Обезболивающее после поражения Уэльсу». Петраков прокомментировал победу Украины над Ирландией на старте Лиги наций 9 июня, 03:57 Цей матеріал також доступний українською Задача сборной Украины — вернуться в элиту Лиги наций и выйти на Евро-2024 — Петраков (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался по поводу выигрыша команды над Ирландией (1:0) в стартовом матче Лиги наций.



В комментарии телеканалу Футбол он отметил, что на поединок вышли молодые игроки, которым доверился тренерский штаб, а также выразил удовлетворение результатом, игрой и самоотдачей подопечных.

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"Эта победа – обезболивающее после поражения Уэльсу. Ребята немного отошли. Я сегодня выставил молодых ребят. Дал отдохнуть Ярмоленко. Ему было очень тяжело, я его даже не включил в резерв. Те, кто не играли сегодня, завтра будут тренироваться и готовиться к Армении [11 июня]", – добавил Петраков.

По словам рулевого сине-желтых, задача сборной Украины – вернуться в дивизион А Лиги наций и выйти на Евро-2024 в Германии.

"В национальной команде априори не может быть первого и второго составов. Это не первый и второй состав, а ребята, которые мало играли. Я им дал игровое время. Они вышли и сыграли. Будет хорошая конкуренция. А первого и второго составов в сборной нет, не может быть такого", – резюмировал Петраков.

На минувшей неделе сборная Украины проиграла Уэльсу 0:1 в финальной игре плей-офф отбора и не вышла на чемпионат мира 2022 года.



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