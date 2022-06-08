Без нескольких лидеров. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Ирландией
Андрей Ярмоленко не сыграет против Ирландии (Фото:УАФ)
Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков определился с заявкой на матч против Ирландии в Лиге наций.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия — Украина можно здесь
В заявку национальной команды не попали травмированные Георгий Бущан и Тарас Степаненко, а также Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Следует отметить, что все четверо являются ключевыми игроками сборной Украины и участвовали в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии и Уэльса.
К матчу с Ирландией готовятся 23 футболиста.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Денис Попов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Данило Игнатенко, Александр Пихаленок, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков
Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан
Ранее сборная Украины уступила Уэльсу (0:1) и не попала на чемпиона мира в Катаре.
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