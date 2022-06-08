Украина с победы над Ирландией стартовала в Лиге наций 8 июня, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Цыганков принес победу Украине (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В своем стартовом матче группового раунда дивизиона B Лиги наций сборная Украины со счетом 1:0 обыграла на выезде Ирландию.

В первую четверть часа игры обе команды могли открыть счет, но сначала Лунин отразил опасный удар от Найта, а Мудрик пробил выше ворот из-за пределов штрафной.

На 39-й минуте гости отличились голом, однако арбитр не засчитал его из-за офсайда, когда Довбик догнал мяч на линии поля и навесил на Качарабу, который классным ударом отправил круглого в угол ворот.

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И все же, сборная Украины вышла вперед в начале второго тайма: Цыганков выполнил навес со штрафного, никто из партнеров мяч не задел и круглый неожиданно для голкипера ирландцев залетел в дальний угол.



В конце матча Даффи чуть не сравнял счет ударом головой, но Лунин отличным сейвом перевел мяч в перекладину. Позже Обафеми головой пробил рядом со штангой.

Тем не менее, гости удержали победу на старте Лиги наций.

В параллельном матче группы Шотландия дома победила Армению 2:0 и возглавила таблицу с тремя очками. На втором месте Украина, на третьем – Армения, у которых также по три пункта. Ирландия остается без баллов.



Ирландия - Украина 0:1

Гол: Цыганков, 47

Ранее футболист сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, что команда до сих пор полностью не отошла от досадного поражения от Уэльса, однако у нее уже есть новая цель — возвращение в высший дивизион Лиги наций.



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