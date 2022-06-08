Ирландия — Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 8 июня, 01:15 Цей матеріал також доступний українською Украина стартует в Лиге наций гостевым матчем против Ирландии (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

НВ следит за ходом игры второго тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Ирландии и Украины. Начало — в 21:45 по киевскому времени 8 июня.



Ориентировочные составы:

Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене

Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик

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Матч состоится в Дублине на стадионе Авива. Прямая трансляция — на телеканалах Футбол 1 и Индиго.

Сборная Ирландии проиграла стартовый матч Лиги наций Армении (0:1) на выезде. Команда не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре.

До последней игры коллектив не знал поражений восемь поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Сборная Украины пропустила стартовый тур Лиги наций против Шотландии из-за выступления в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда не смогла выйти на ЧМ-2022 в Катаре.

До поражения Уэльсу (0:1) в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в последней игре коллектив не проигрывал девять матчей кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

Статистика не знает ни официальных, ни товарищеских матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ирландия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,25, то, что выиграет Украина, оценивается в 3,30, ничья — в 3,00.

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