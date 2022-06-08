Ирландия — Украина. Онлайн видеотрансляция матча Лиги наций
Украина проводит выездной матч против Ирландии (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты игры второго тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Ирландии и Украины.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия — Украина можно здесь
Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 8 июня. Матч состоится в ирландском Дублине на стадионе Авива.
Ориентировочные составы:
Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене
Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик
Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.
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