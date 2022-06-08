Ирландия — Украина. Онлайн видеотрансляция матча Лиги наций

8 июня, 20:45
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Украина проводит выездной матч против Ирландии (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Украина проводит выездной матч против Ирландии (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты игры второго тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Ирландии и Украины.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия — Украина можно здесь

Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 8 июня. Матч состоится в ирландском Дублине на стадионе Авива.

Видео дня

Ориентировочные составы:

Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене

Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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