Ирландия — Украина. Онлайн видеотрансляция матча Лиги наций 8 июня, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Украина проводит выездной матч против Ирландии (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

НВ в режиме онлайн публикует видеомоменты игры второго тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Ирландии и Украины.



Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени сегодня, 8 июня. Матч состоится в ирландском Дублине на стадионе Авива.

Видео дня

Ориентировочные составы:

Ирландия: Келлехер, О’Ши, Иган, Коллинз, Мэннинг, Хурихейн, Браун, Доэрти, Робинсон, Кин, Огбене

Украина: Пятов, Забарный, Сирота, Соболь, Пихаленок, Сидорчук, Зубков, Зинченко, Шапаренко, Мудрик, Довбик

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

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