Ирландия — Украина. Видео гола и обзор матча Лиги наций
Украина провела выездной матч против Ирландии (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Сборная Украины победила Ирландию со счетом 1:0 в гостевом матче группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.
Стартовые составы:
Ирландия: Келлехер, Стивенс, Иган, Даффи, Коллинс, Кристи, Каллен, Хендрик, Найт, Робинсон, Огбене
Запасные: Талбот, Траверс, Хуррихейн, Кин, Перротт, Макклин, Браун, Моламби, О’Ши, Обафеми, Хэмилтон, Эбоселе
Украина: Лунин, Миколенко, Сирота, Бондарь, Попов, Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик
Запасные: Пятов, Ризнык, Матвиенко, Забарный, Соболь, Караваев, Игнатенко, Пихаленок, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Сикан
Незасчитанный гол Качарабы (Украина), 38 минута:
0:1 — Цыганков, 47 минута:
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.