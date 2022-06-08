Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook , Telegram и Instagram .

Сборная Украины победила Ирландию со счетом 1:0 в гостевом матче группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies