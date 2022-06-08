Ирландия — Украина. Видео гола и обзор матча Лиги наций

8 июня, 23:53
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Украина провела выездной матч против Ирландии (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украина провела выездной матч против Ирландии (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сборная Украины победила Ирландию со счетом 1:0 в гостевом матче группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.

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Стартовые составы:

Ирландия: Келлехер, Стивенс, Иган, Даффи, Коллинс, Кристи, Каллен, Хендрик, Найт, Робинсон, Огбене

Запасные: Талбот, Траверс, Хуррихейн, Кин, Перротт, Макклин, Браун, Моламби, О’Ши, Обафеми, Хэмилтон, Эбоселе

Видео дня

Украина: Лунин, Миколенко, Сирота, Бондарь, Попов, Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Пятов, Ризнык, Матвиенко, Забарный, Соболь, Караваев, Игнатенко, Пихаленок, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Сикан

Незасчитанный гол Качарабы (Украина), 38 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=0JJ0W1dQSfk

0:1 — Цыганков, 47 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=1QyZ1QoUKKo
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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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