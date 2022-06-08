Стали известны стартовые составы на матч Ирландия — Украина

8 июня, 20:34
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Артем Довбик — в стартовом составе (Фото:Reuters/Lee Smith)

Артем Довбик — в стартовом составе (Фото:Reuters/Lee Smith)

Сборные Ирландии и Украины объявили стартовые составы на матч Лиги наций в дивизионе B.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ирландия — Украина можно здесь

Стартовые составы:

Ирландия: Келлехер, Стивенс, Иган, Даффи, Коллинс, Кристи, Каллен, Хендрик, Найт, Робинсон, Огбене

Видео дня

Запасные: Талбот, Траверс, Хуррихейн, Кин, Перротт, Макклин, Браун, Моламби, О’Ши, Обафеми, Хэмилтон, Эбоселе

Украина: Лунин, Миколенко, Сирота, Бондарь, Попов, Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Пятов, Ризнык, Матвиенко, Забарный, Соболь, Караваев, Игнатенко, Пихаленок, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Сикан

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Поединок состоится сегодня, 8 июня, в 21:45 по киевскому времени в Дублине на стадионе Авива.

Ранее сообщалось, что в заявку сборной Украины не попали травмированные Георгий Бущан и Тарас Степаненко, а также Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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