Забрал номер украинца: Артем Довбик получил нового конкурента в Роме

Фергюсон будет выступать в столице Италии (Фото: ФК Рома)

Итальянская Рома объявила о трансфере форварда английского Брайтона и сборной Ирландии по футболу Эвана Фергюсона.

Римляне арендовали 20-летнего футболиста на сезон 2025/26, сообщает официальный сайт клуба.

По данным СМИ, в соглашении прописана опция выкупа контракта нападающего в размере 40 миллионов евро.

Фергюсон — первый ирландский игрок в истории Ромы. Он воспитывался в ирландском клубе Богемиан, а в 2021 году перешел в Брайтон.

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в Вест Хэме. Забил лишь один гол в 18 матчах чемпионата Англии-2024/25.

Фергюсон дебютировал за сборную Ирландии в ноябре 2022 года, забил пять голов в 22 матчах в составе национальной команды.

За Рому Фергюсон будет выступать под номером 11, который в прошлом сезоне принадлежал Артему Довбику. Украинский форвард этим летом сменил игровой номер.

Напомним, в сезоне 2024/25 Довбик провел 45 матчей за римский клуб, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи.

