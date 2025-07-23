Забрал номер украинца: Артем Довбик получил нового конкурента в Роме

23 июля, 11:52
Поделиться:
Фергюсон будет выступать в столице Италии (Фото: ФК Рома)

Фергюсон будет выступать в столице Италии (Фото: ФК Рома)

Итальянская Рома объявила о трансфере форварда английского Брайтона и сборной Ирландии по футболу Эвана Фергюсона.

Читайте также:
Довбик досрочно завершил отпуск и вернулся в расположение Ромы

Римляне арендовали 20-летнего футболиста на сезон 2025/26, сообщает официальный сайт клуба.

По данным СМИ, в соглашении прописана опция выкупа контракта нападающего в размере 40 миллионов евро.

Реклама

Фергюсон — первый ирландский игрок в истории Ромы. Он воспитывался в ирландском клубе Богемиан, а в 2021 году перешел в Брайтон.

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в Вест Хэме. Забил лишь один гол в 18 матчах чемпионата Англии-2024/25.

Фергюсон дебютировал за сборную Ирландии в ноябре 2022 года, забил пять голов в 22 матчах в составе национальной команды.

Читайте также:
Украинский вратарь перешел в испанский Вильярреал, подписав контракт на пять лет

За Рому Фергюсон будет выступать под номером 11, который в прошлом сезоне принадлежал Артему Довбику. Украинский форвард этим летом сменил игровой номер.

Напомним, в сезоне 2024/25 Довбик провел 45 матчей за римский клуб, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи.

Мы писали, что Артем назвал самое ценное воспоминание за Рому в дебютном сезоне.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Рома Артем Довбик Брайтон Трансферы Чемпионат Италии Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies