Российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу
Алексея Джункивского расстреляли в боксерском зале (Фото:fbu.org.ua)
В Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джункивского.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины (ФБУ).
"По словам знакомых, Алексей Джункивский погиб в боксерском зале во время "общения" с российскими военными. Тренера расстреляли на месте...", - говорится в сообщении ФБУ.
Во время карьеры Джункивский четыре раза добывал медали чемпионата мира среди военнослужащих. После окончания карьеры он стал детским тренером.
Среди воспитанников Джункивского – чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.
Ранее сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
Перед этим от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.
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