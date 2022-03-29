Российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу 29 марта, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Алексея Джункивского расстреляли в боксерском зале (Фото:fbu.org.ua)

В Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джункивского.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины (ФБУ).

"По словам знакомых, Алексей Джункивский погиб в боксерском зале во время "общения" с российскими военными. Тренера расстреляли на месте...", - говорится в сообщении ФБУ.

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Во время карьеры Джункивский четыре раза добывал медали чемпионата мира среди военнослужащих. После окончания карьеры он стал детским тренером.

Среди воспитанников Джункивского – чемпион Европы среди школьников 2016 Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 Владислав Марчук.

Ранее сообщалось, что в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

Перед этим от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

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