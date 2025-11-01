От УЕФА требуют 20 миллионов евро из-за «кражи» нынешнего формата Лиги чемпионов

Чилийская спортивная консалтинговая компания MatchVision подала иск против УЕФА на сумму более 20 миллионов евро, обвинив руководящий орган европейского футбола в незаконном использовании текущего формата еврокубковых турниров.

Иск MatchVision был подан в апреле этого года в Испании, но в сентябре дело передали в суд в Лозанне — городе, где расположена штаб-квартира УЕФА, сообщает The Athletic.

Основатель MatchVision Леандро Шара утверждает, что еще в 2006 году запатентовал систему «корзин» — принцип, на основе которого формируются пары в лиговом формате Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

По словам Шары, именно эту концепцию компания представила УЕФА еще в 2013 году, а позже — на нескольких международных спортивных конференциях. Чилийцы настаивают, что УЕФА использовал их интеллектуальную собственность без разрешения, представив ее как собственную разработку под названием «швейцарская модель».

Именно «швейцарский» формат заменил традиционный групповой этап еврокубков, в частности в Лиге чемпионов: с сезона 2024/25 36 команд играют по восемь матчей против разных соперников — четыре дома, четыре на выезде.

MatchVision требует от УЕФА 20 005 551 евро компенсации и еще 200 000 евро лично для Шары, а также начисления процентов за три сезона. Компания просит суд признать авторство идеи за ней.

