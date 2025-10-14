«Иногда судьи, видимо, спят»: тренер сборной Франции объяснил причины сенсационной потери очков в отборе ЧМ-2026

«Я не могу объяснить все. Против плотного блока это самое сложное. У нас не было нужной силы. У нас также не было тех же игроков, хотя это не оправдание. Это также позволяет нам видеть других игроков, давая им игровое время.

Нервозность… В конце концов, мы не должны были пропускать этот гол. У них не было никаких шансов. Два удара в ворота, и два гола. Это было то же, что произошло с ними в матче с Украиной в пятницу. Сделали ошибку в защите во втором тайме, но у них не было никаких ситуаций, когда мы были бы в опасности.

Мы взяли четыре очка, и все. Если бы мы могли выигрывать каждый матч, мы бы это сделали. Было много игроков, которые не играли, но те, кто играл, сделали то, что было необходимо. Хорошо, у нас нет шести очков, у нас есть четыре. Следующий сбор будет решающим", — цитирует Дешама L’Equipe.

Также главный тренер сборной Франции эмоционально высказался о первом пропущенном голе. По мнению специалиста, перед взятием ворот исландцы сфолили, но рефери проигнорировал этот момент. Впрочем, Дешам определяет, что команда сама виновата в том, что потеряла очки в Рейкьявике.

«В случае с первым голом, если просмотреть видеозапись, можно заметить, что против Коне сфолили. Это очевидно.

Я не собираюсь ныть, иногда судьи, видимо, спят. Судья этого не видит, но… я не собираюсь забрасывать ему это, даже если обстановка на стадионе может на него влиять.

Мы отлично контролировали игру, но этого недостаточно. Меня раздражает то, как мы пропустили второй гол. Мы неправильно расположились, слишком высоко, это признак того, что мы расслабляемся. Это не должно случаться с нами. Это то, что мешает нам победить.

Новые игроки проявляют себя, но это требует времени. Нельзя просто заменить игроков, которые сыграли ряд матчей и реагируют на автомате.

Эта ничья — не катастрофа, но она должна пойти нам во благо. Следующий месяц будет решающим", — цитирует Дешама FootMercato.

Отметим, после четвертого тура Франция продолжает лидировать в группе, Украина набрала семь очков и занимает второе место. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Решающие матчи основной части отбора на мундиаль сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября команда Реброва сыграет на выезде с Францией, а 16-го будет принимать Исландию.

