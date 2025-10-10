Восемь голов в Рейкьявике. Украина обыграла Исландию в невероятном матче отбора ЧМ-2026

В Рейкьявике состоялся матч отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Исландии и Украины. Сине-желтые одержали победу со счетом 5:3.

Украинцы открыли счет первым же ударом в створ ворот. На 14-й минуте Виталий Миколенко выполнил прострел в штрафную площадь, который замкнул Руслан Малиновский.

Исландцы отыгрались на 35-й минуте. Микаэль Эгилл Эллертссон обыграл на фланге Ефима Коноплю и нанес удар в ближний угол, удивив Анатолия Трубина.

Перед перерывом Украина сумела снова забить, причем дважды. Сначала Алексей Гуцуляк воспользовался грубой ошибкой защитника Исландии и с близкого расстояния пробил под перекладину. В компенсированное к первому тайму время Малиновский оформил дубль, нанеся шикарный удар из-за пределов штрафной.

На 59-й минуте форвард хозяев Альберт Гудмундссон сократил отставание после точного удара головой в падении. А на 75-й минуте Гудмундссон сравнял счет после неудачной игры сине-желтых в собственной штрафной.

На последних минутах основного времени команда Сергея Реброва вырвала победу. Иван Калюжный нанес классный удар в угол ворот, через несколько минут после этого Олег Очеретько забил пятый гол гостей.

Отбор ЧМ-2026, третий тур

Исландия — Украина — 3:5

Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 — Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 89

Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

Таблица группы / Фото: Flashscore.ua

В следующем туре отбора ЧМ-2026 Украина 13 октября сыграет в Кракове против Азербайджана.

Сообщалось, что Малиновский опередил Ротаня, Милевского и Воронина в рейтинге бомбардиров сборной Украины.