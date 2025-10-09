В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет матч против Исландии в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.

Подопечные Сергея Реброва подходят к поединку после поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1). Команда Арнара Гуннлаугссона также уступила «Ле Бле» (1:2), однако, в отличие от «сине-желтых», разгромила азербайджанцев со счетом 5:0.

Интересно, что после исторического выхода в четвертьфинал Евро-2016 сборная Исландии завершила год на 21-м месте в рейтинге FIFA. Уже через два года «викинги» впервые попали на чемпионат мира, заняв первое место в своей квалификационной группе и опередив Хорватию и Украину, что позволило им подняться на 18-ю строчку. Впрочем, с тех пор команда пережила спад и сейчас занимает 74-ю позицию в рейтинге сборных. (Украина — 28-я).

Несмотря на это, игрок Металлиста 1925 Анна Петрик, которая в 2022 году выступала за исландский Брейдаблик, убеждена, что футбол в Исландии продолжает стабильно развиваться.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко защитница рассказала об особенностях развития спорта в Исландии и проблемах, с которыми сталкивается украинский футбол.

Анна Петрик – о футболе в Исландии / Фото: УАФ

«В Исландии нет понятия женский или мужской вид спорта. Там поддерживают детей в развитии в любом направлении. Как-то я была на турнире, где собрались тысячи маленьких девочек, которые хотят играть в футбол. Так же много девочек занимаются баскетболом или гандболом. В клубе Брейдаблик было много секций — и везде хватало игроков. Это удивляло, учитывая такое небольшое количество населения.

В Украине спорт до сих пор разделяют по гендеру. Люди часто удивляются, почему женщина играет в футбол, а не стоит у плиты. Это наша ментальность, которую трудно изменить. По моему мнению, решать эту проблему должно государство, спортивные федерации, медиа и общество".

По мнению Петрик, успех исландского футбола — это результат системной работы государства, медиа и общества. Она отметила, что после поражений исландские болельщики не критикуют своих игроков, а поддерживают их, тогда как в Украине — наоборот.

«Футбол развивается благодаря тому, что государство принимает политику равенства. Федерация — обеспечивает одинаковые условия для всех спортсменов. Медиа — освещают женщин и мужчин равноправно. Общество — меняет стереотипы и поддерживает каждого, кто занимается спортом, независимо от пола.

С болельщиками также можно провести параллель. Страна с населением 360 тысяч — поддерживает, болеет, радуется. Другая — критикует. Кто фаворит? Кому психологически легче?", — сказала Петрик.

