Отборочный матч Исландия — Украина состоится в пятницу, 10 октября. Начало встречи в 21:45. Следите за нашей онлайн-трансляцией матча Исландия — Украина.

Кроме того, поединок Исландия — Украина покажет медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция будет доступна на бесплатном канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях, а также по подписке — на канале Megogo Футбол 1 на цифровой платформе.

Кстати, букмекеры в матче Исландия — Украина считают фаворитом сине-желтых.

Однако так не считает автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко: «Я бы не сказал, что мы фавориты. Мы знаем, что Исландия сейчас имеет большие амбиции, у них хороший фундамент и четкое понимание своей игры. Если честно, у них очень хорошая командная игра. Исландцы прекрасно дополняют друг друга, имеют налаженные связи, хорошо понимают партнеров. Есть и футболисты высокого уровня. Но, в конце концов, все зависит от настроя. Если мы сыграем в тот футбол, который можем и умеем показывать, тогда и у нас может произойти маленькое чудо. А если снова каждый будет играть сам за себя — ничего хорошего не будет».

Поддерживает Гецко и бывший капитан сборной Украины, а ныне главный тренер одесского Черноморца Александр Кучер: «Знаете, трудно говорить о фаворитах. Мы уже имели матч с Азербайджаном — тоже считали, что Украина будет фаворитом. По контролю мяча это так и было, но по созданным моментам — нет. На бумаге все выглядит просто, а на поле все по-другому. Думаю, с Исландией тоже будет непросто, ведь это очень важная игра для обеих команд. Именно здесь может решиться судьба путевки в плей-офф чемпионата мира».