«Это помогло нам»: Калюжный назвал главную причину феерической победы сборной Украины над Исландией
Иван Калюжный забил четвертый гол команды Реброва в матче отбора ЧМ в Рейкьявике (Фото: УАФ)
Центральный полузащитник сборной Украины Иван Калюжный, который голом помог обыграть Исландию (5:3), поделился эмоциями от успеха в матче квалификации чемпионата мира-2026.
«Спасибо болельщикам за поддержку. Был тяжелый матч, но хорошо, что мы одержали победу.
Когда я играл в Исландии, только мечтал о сборной. Тогда еще не был игроком национальной сборной. Но когда мы прилетели в Исландию — у меня очень хорошие воспоминания об этой стране, о том, как люди ко мне относились и немного она как родная мне. Здесь большая поддержка от игроков, от болельщиков из клуба, в котором я играл, и это немного помогло.
Исландия — квалифицированная команда. [В начале второго тайма] немного потеряли концентрацию, когда нужно было плотнее играть в штрафной площадке с игроками сборной Исландии. Так случилось, что могли упустить победу, но хорошо, что удалось получить нужный результат.
Победили благодаря желанию игроков, потому что понимали нашу ситуацию — нужно из нее выходить. Думаю, это помогло нам", — сказал Калюжный для MEGOGO.
Напомним, с апреля по июнь 2022-го Иван играл за исландский Кеплавик.
Отметим, что Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).
13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана в рамках отбора ЧМ-2026.
Ранее Ребров рассказал о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского.