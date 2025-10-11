«Это помогло нам»: Калюжный назвал главную причину феерической победы сборной Украины над Исландией

«Спасибо болельщикам за поддержку. Был тяжелый матч, но хорошо, что мы одержали победу.

Когда я играл в Исландии, только мечтал о сборной. Тогда еще не был игроком национальной сборной. Но когда мы прилетели в Исландию — у меня очень хорошие воспоминания об этой стране, о том, как люди ко мне относились и немного она как родная мне. Здесь большая поддержка от игроков, от болельщиков из клуба, в котором я играл, и это немного помогло.

Исландия — квалифицированная команда. [В начале второго тайма] немного потеряли концентрацию, когда нужно было плотнее играть в штрафной площадке с игроками сборной Исландии. Так случилось, что могли упустить победу, но хорошо, что удалось получить нужный результат.

Победили благодаря желанию игроков, потому что понимали нашу ситуацию — нужно из нее выходить. Думаю, это помогло нам", — сказал Калюжный для MEGOGO.

Напомним, с апреля по июнь 2022-го Иван играл за исландский Кеплавик.

Отметим, что Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана в рамках отбора ЧМ-2026.

