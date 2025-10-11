«Это ему»: футболист сборной Украины посвятил свой дебютный гол покойному отцу

Одержать первую победу в борьбе за путевку на мундиаль помог и опорный полузащитник Иван Калюжный. После встречи 27-летний футболист эмоционально высказался о дебютном голе за национальную команду, а также рассказал, кому его посвятил.

«Хорошо, что победили. Это было нашей задачей на матч. Сейчас немножечко уставшие.

Очень приятно, потому что эта земля для меня также оставила частичку в сердце. И мне очень приятно, что удалось забить. Будем готовиться к следующему матчу, каждый для нас это как финал.

Посвятил гол своей семье и папе, который умер. Это ему", — приводит слова Калюжного UA-Футбол.

Напомним, что с апреля по июнь 2022-го Иван играл за исландский Кеплавик.

После трех туров команда Реброва набрала четыре очка и занимает второе место в группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

Ранее Ребров рассказал о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского.