«Они не в лучшей форме». Тренер сборной Исландии оценил силу Украины перед матчем отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Исландии по футболу Арнар Гуннлаугссон поделился ожиданиями от домашнего поединка с Украиной в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Специалист отметил, что исландцы настроены дать бой украинской команде, которая набрала лишь одно очко в стартовых двух турах.

«У сборной Украины много талантливых футболистов, которые имеют опыт выступлений против разных команд Европы и мира. У них есть защитник [Забарный], фамилии которого я не могу произнести, но он очень дорого стоит. Мы уважаем нашего соперника.

Я помню Андрея Шевченко. Он был очень искусным игроком и тренером. Что касается Сергея Реброва, то я не знаю его лично, но слежу за его карьерой, он — талантливый тренер.

Это топ-команда и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в лучшей своей форме", — цитирует Гуннлаугссона пресс-служба УАФ.

Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

На старте отборочной кампании Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и проиграла Франции (1:2). Украина проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).