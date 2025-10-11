В третьем туре отбора чемпионата мира-2026 сборная Украины одолела Исландию (5:3) , одержав первую победу в борьбе за путевку на мундиаль.

Команды забили на двоих восемь голов, что стало вторым наибольшим показателем в истории в матчах с участием Сине-желтых. Это также повторение результатов игр, в которых украинцы уничтожили Сан-Марино (8:0) в отборе чемпионата мира-2014 и потерпели самое крупное поражение в истории, проиграв Франции (1:7) в товарищеской встрече.

Реклама

Рекордом по самой результативной игре с участием сборной остается разгром Сан-Марино в квалификации ЧМ-2014 — 9:0.

Самые результативные матчи в истории сборной Украины:

Украина — Сан-Марино 9:0 (отбор ЧМ-2014, 6 сентября 2013 года);

Сан-Марино — Украина 0:8 (отбор ЧМ-2014, 15 октября, 2013 года);

Франция — Украина 7:1 (товарищеский матч, 7 октября 2020 года);

Исландия — Украина 3:5 (отбор ЧМ-2026, 10 октября 2025 года).

Отметим, героем матча Исландия — Украина стал Руслан Малиновский. Полузащитник забил дубль после того, как более года не играл за национальную команду из-за травм в прошлом сезоне.

Добавим, что Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

Фото: flashscore.ua

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана в отборе ЧМ-2026.

Ранее Ребров рассказал о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского.