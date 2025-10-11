В Рейкьявике сборная Украины одержала первую победу в рамках отбора на чемпионат мира-2026. На нашем сайте есть видеообзор матча , в котором команда Реброва одолела Исландию со счетом — 5:3.

Героем матча стал Руслан Малиновский, который отметился дублем в ворота соперников. Полузащитник более года не вызывался в сборную Украины из-за травмы. Осенью 2024-го Руслан получил перелом малоберцовой кости и вывих сустава. Футболист вернулся к игре в марте 2025 года, однако вынужден был пропустить завершение сезона из-за повторного повреждения.

Реклама

После игры Малиновский поделился эмоциями от такого феерического камбэка.

«Очень счастлив, что вернулся, забил мяч, что победили. Но сейчас главное восстановиться, потому что против Азербайджана тоже надо 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи», — рассказал Руслан для MEGOGO.



Также украинский футболист объяснил, благодаря чему команда Реброва смогла добыть важные три очка в Рейкьявике.

«Конечно, Исландия контролировала игру, но не создали много моментов. Эпизоды делают разницу — немножко там не успели, на подборе. Надо посмотреть. Честно, я очень устал, сегодня надо было делать много беговой работы. Хорошо, что держали темп 90 минут, даже в конце Илья Забарный сказал, что надо немножко выше подниматься. Очень классно, что ребята не хотели отсиживаться и играть на ничью, а хотели забить мяч и выиграть.

Классная атака, Калюжный на подборе сыграл очень хорошо, оттянул свою левую и попал очень классно. Да и Артем Бондаренко отдал классно на Очеретько отдал. Закрыли игру за семь минут, потом все защищались как одна команда.

Главное это победа. Я помню матч в 2017 году здесь, мы много владели мячом, били по воротам, но счет был другим, в итоге 0:2 проиграли. На этот раз была тяжелая игра, они в другой футбол играют, есть молодые, перспективные ребята. Конечно, после этой игры будет больше информации, будем лучше готовы к домашнему ответному матчу, который будем играть в Польше", — добавил Малиновский.

Кстати, благодаря дублю в ворота Исландии теперь на счету Руслана девять голов за национальную команду. По этому показателю Малиновский опередил Марко Девича, Артема Кравца, Максима Калиниченко, Руслана Ротаня, Артема Милевского, Андрея Воронина и Тамерлана Гусейнова. Сейчас он разделяет 12−14 места с Андреем Воробьем и Андреем Гусиным.

Лучшим бомбардиром в истории до сих пор остается Андрей Шевченко, у которого 48 результативных ударов за сборную Украины.

Отметим, что Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана в отборе ЧМ-2026.

Ранее Ребров рассказал о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского.