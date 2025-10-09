В третьем туре квалификации украинцы встретятся со своим прямым конкурентом за второе место в группе.

Матч состоится 9 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

ИСЛАНДИЯ — УКРАИНА — 0:0 ( обновляется)

Турнирные расклады

На старте отборочной кампании Исландия разгромила Азербайджан — 5:0 и проиграла Франции — 1:2. Украина проиграла Франции — 0:2 и сыграла вничью с Азербайджаном — 1:1.

Победитель группы получает прямую путевку на чемпионат мира, вторая команды сыграет стыковые матчи.

Кто фаворит

Котировки букмекеров перед матчем были такие: победа Украины — 2.43, ничья — 3.40, победа Исландии — 3.00.

История противостояния

Команды пять раз встречались между собой. Впервые в отборе на Евро-2000. Ничья — 1:1 и победа Украины — 1:0. Потерянных очков нам не хватило, чтобы обойти французов и напрямую выйти на чемпионат Европы. Украинцы тогда заняли второе место в группе и проиграли стыковые матчи Словении.

Отбор на ЧМ-2018 Исландия выиграла, вторыми были хорваты, украинцы финишировали третьими. Дома Украина сыграла вничью с Исландией — 1:1, а в гостях проиграла — 0:2.

Последний раз команды играли в марте прошлого года стыковой матч за выход на Евро-2024. Украина выиграла — 2:1 и поехала на чемпионат Европы.