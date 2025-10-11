«Это был странный матч»: тренер Исландии ошеломлен игрой сборной Украины в Рейкьявике

«Это был странный матч. Мы же играли против сборной Украины — это вам не шутки, это очень сильная команда. И мне показалось, что мы выглядели действительно хорошо на протяжении большой части матча. Я просто очень горжусь ребятами.

Игру всегда можно упростить: если мы проигрываем — ужасны, если выигрываем — великолепны. Но все не так просто. Я надеюсь, что как можно больше людей это увидит, и думаю, что все, кто разбирается в футболе, это видят — мы сегодня были просто великолепны. Но мы пропустили голы, футбол — это безжалостная игра.

Мне кажется, что наша команда сейчас — это как сборная Исландии в 2013−14 годах. Команда формируется и становится действительно сильной — молодые ребята, полные энергии. Но иногда случаются такие ошибки, которые трудно объяснить. Казалось, что каждый раз, когда соперники били по воротам — это был гол. Но в целом я не припомню, чтобы Исландия играла дома против такой сильной сборной и при этом демонстрировала настолько динамичный и качественный футбол.

С опытом на этом уровне и участием в большем количестве больших матчей ты уже не будешь принимать таких решений, как мы во время первых трех пропущенных голов. Я считаю, что гораздо легче исправить эти досадные ошибки, чем изменить игру команды в целом", — цитирует Арнара Vísir.

Отметим, что в Рейкьявике сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в истории.

Украина набрала четыре очка после трех туров и занимает второе место в группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

