Бывший футболист и тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от выездного поединка сборной Украины с Исландией в отборе на чемпионат мира 2026 года.

По мнению легендарного экс-футболиста, сине-желтые сумеют одержать победу, но она будет сложной.

«Вера в победу есть, но легко победить не удастся, потому что Исландия очень неплохая сборная, крепкий европейский середнячок — это во-первых, а во-вторых, там, на их острове, всегда сложно играть. Это я вам говорю, как человек, который там был.

Реклама

Ребров должен найти правильные слова, вселить в игроков уверенность в собственных силах, чтобы ребята услышали наставника и поверили в себя.

Результат матча? 2:1 в пользу нашей сборной", — цитирует Демьяненко Blik.

Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

На старте отборочной кампании Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и проиграла Франции (1:2). Украина проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее Ребров рассказал о мотивации футболистов на матч с Исландией.