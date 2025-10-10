«В этом-то и беда»: экс-тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва

10 октября на выезде подопечные Сергея Реброва сыграют против Исландии. В интервью Украинскому футболу легендарный Сабо назвал главную проблему Сине-желтых.



«Слабее ли сборная Украины от Исландии? Если брать по фамилиям, то, нет, конечно. У нас почти все ребята тоже играют в Европе за неплохие клубы, но в этом-то и беда: они не сыграны — потому что один из Динамо, другой — из ПСЖ, третий — еще откуда-то. Они не играли давно вместе. Например, Малиновский больше года в сборной не был… Думаю, сыгранности в сборной не хватает», — считает Сабо.

Отметим, что матч Исландия — Украина начнется в 21:45 по Киеву. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Напомним, в первых двух турах команда Реброва добыла лишь один балл, сыграв вничью со сборной Азербайджана (1:1) и уступала Франции (0:2).

13 октября Украина проведет номинально домашний поединок против Азербайджана.

