«В этом-то и беда»: экс-тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва
Национальная сборная Украины (Фото: УАФ)
Бывший футболист и тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о первой команде страны перед октябрьскими матчами отбора чемпионата мира-2026.
10 октября на выезде подопечные Сергея Реброва сыграют против Исландии. В интервью Украинскому футболу легендарный Сабо назвал главную проблему Сине-желтых.
«Слабее ли сборная Украины от Исландии? Если брать по фамилиям, то, нет, конечно. У нас почти все ребята тоже играют в Европе за неплохие клубы, но в этом-то и беда: они не сыграны — потому что один из Динамо, другой — из ПСЖ, третий — еще откуда-то. Они не играли давно вместе. Например, Малиновский больше года в сборной не был… Думаю, сыгранности в сборной не хватает», — считает Сабо.
Отметим, что матч Исландия — Украина начнется в 21:45 по Киеву. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.
Напомним, в первых двух турах команда Реброва добыла лишь один балл, сыграв вничью со сборной Азербайджана (1:1) и уступала Франции (0:2).
13 октября Украина проведет номинально домашний поединок против Азербайджана.
Ранее дал прогноз на матч Исландия — Украина в отборе ЧМ-2026.