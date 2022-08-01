После девяти лет в команде. Еще один ключевой футболист Шахтера покинул клуб

1 августа, 09:47
Исмаили выступал за Шахтер с 2013 года (Фото:ФК Шахтер)

Исмаили выступал за Шахтер с 2013 года (Фото:ФК Шахтер)

Бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили покинул команду после девяти лет в составе «горняков».

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Исмаили стал игроком Шахтера в феврале 2013 года и за девять с половиной лет сыграл в футболке донецкой команды 227 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 42 голевых передачи.

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32-летний бразилец — шестикратный чемпион Украины и по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Шахтер поблагодарил Исмаили за вклад в достижение клуба и пожелал ему успехов в будущем.

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В каком клубе бразилец продолжит карьеру пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что хавбек Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, полузащитник Маркос Антонио перешел в Лацио, нападающий Давид Нерес — в Бенфику, защитник Додо стал игроком Фиорентины, а хавбек Манор Соломон присоединился к Фулхэму.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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