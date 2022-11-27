Германия не смогла победить Испанию в матче ЧМ-2022 и осталась на последнем месте — видео
Германия набрала первое очко на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Сборные Германии и Испании разошлись миром 1:1 во втором туре чемпионата мира по футболу.
В первом тайме защитник сборной Германии Рюдигер после навеса со штрафного ударом головой отправил мяч в сетку ворот испанцев, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
Во второй половине встречи мяч побывал уже в воротах Германии и на этот раз все было в рамках правил — Альба отдал на Морату, который с близкого расстояния в касание попал в ближний угол.
Германии все же удалось избежать поражения благодаря Фуллькругу, который получил мяч в штрафной испанцев и пробил точно в цель.
Германия набрала первое очко на чемпионате мира и находится на последнем месте в своей группе.
Испания — Германия 1:1
Голы: Мората, 62 — Фуллькруг, 83
Турнирная таблица
В другом матче группы Япония проиграла Коста-Рике (0:1).