Испания одолела чемпионов Европы и вышла в финал Лиги наций — видео 16 июня, 10:22 Испания сыграет против Хорватии в финале Лиги наций (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Сборная Испании одолела соперников из Италии 2:1 и стала вторым финалистом Лиги наций.

Уже в начале встречи счет на табло стал 1:1. Игрок сборной Испании Ереми Пино воспользовался ошибкой защитника итальянцев и отправил мяч в сетку. Однако через несколько минут Чиро Иммобиле выровнял ситуацию, забив с пенальти.

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Испанцы смогли вырвать победу аж на 88-й минуте усилиями Хоселу, который вывел сборную Испании в финал турнира, где они встретятся с Хорватией.

Испания — Италия 2:1

Голы: Ереми Пино, 3, Хоселу, 88 — Иммобиле, 11 (пен).

Отметим, что финал Лиги наций состоится 18 июня.

Ранее сообщалось, что Хорватия стала первым финалистом Лиги наций.

