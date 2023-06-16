Испания одолела чемпионов Европы и вышла в финал Лиги наций — видео
Испания сыграет против Хорватии в финале Лиги наций (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Сборная Испании одолела соперников из Италии 2:1 и стала вторым финалистом Лиги наций.
Уже в начале встречи счет на табло стал 1:1. Игрок сборной Испании Ереми Пино воспользовался ошибкой защитника итальянцев и отправил мяч в сетку. Однако через несколько минут Чиро Иммобиле выровнял ситуацию, забив с пенальти.
Испанцы смогли вырвать победу аж на 88-й минуте усилиями Хоселу, который вывел сборную Испании в финал турнира, где они встретятся с Хорватией.
Испания — Италия 2:1
Голы: Ереми Пино, 3, Хоселу, 88 — Иммобиле, 11 (пен).
Отметим, что финал Лиги наций состоится 18 июня.
Ранее сообщалось, что Хорватия стала первым финалистом Лиги наций.