ЧМ-2022. Испания начала турнир с разгромной победы, Бельгия с трудом обыграла Канаду — видео 24 ноября, 13:38 Испанцы мощно начали турнир (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сборные Испании и Бельгии одержали победы в первом туре чемпионата мира по футболу в Катаре.

В группе Е Испания не оставила никаких шансов Коста-Рике, забив семь голов без ответа.

В квартете Fc непростой победы на турнире стартовала Бельгия, со счетом 1:0 победив Канаду, которая при этом в первом тайме не реализовала пенальти.

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Результаты матчей:

Группа Е

Испания — Коста-Рика 7:0

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31, 54, Гави, 74, Соллер, 90, Мората, 90+2

Группа F

Бельгия — Канада 1:0

Гол: Бачуай, 44

Нереализованный пенальти: Дэвис, 11 (Канада)

Сообщалось, что в группе Е Германия сенсационно уступила Японии (1:2).