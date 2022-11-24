ЧМ-2022. Испания начала турнир с разгромной победы, Бельгия с трудом обыграла Канаду — видео
Испанцы мощно начали турнир (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Сборные Испании и Бельгии одержали победы в первом туре чемпионата мира по футболу в Катаре.
В группе Е Испания не оставила никаких шансов Коста-Рике, забив семь голов без ответа.
В квартете Fc непростой победы на турнире стартовала Бельгия, со счетом 1:0 победив Канаду, которая при этом в первом тайме не реализовала пенальти.
Результаты матчей:
Группа Е
Испания — Коста-Рика 7:0
Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31, 54, Гави, 74, Соллер, 90, Мората, 90+2
Группа F
Бельгия — Канада 1:0
Гол: Бачуай, 44
Нереализованный пенальти: Дэвис, 11 (Канада)
Сообщалось, что в группе Е Германия сенсационно уступила Японии (1:2).